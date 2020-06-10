تقارير: تحديد مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا





كشفت تقارير صحفية عن تحديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مواعيد المباريات المتبقية في بطولة دوري الأبطال.

وكان تفشي فيروس كورونا المستجد قد تسبب في إيقاف النشاط الرياضي حول العالم، قبل أن تبدأ الكرة في العودة إلى الحياة من جديد بشكل تدريجي.

وجاءت المواعيد على النحو التالي…

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الثامن والتاسع من أغسطس/ آب – إكمال ما تبقى من مباريات دور الستة عشر.

12 أغسطس – دور الثمانية.

لم يتم تحديد موعد دور نصف النهائي إلى الآن.

23 أغسطس – النهائي.

يذكر أنه من المقرر أن تستضيف العاصمة البرتغالية لشبونة، كافة المباريات بداية من دور الثمانية.

وجاء اختيار الاتحاد الأوروبي للمدينة، بسبب عدم تواجد أي فريق برتغالي في البطولة.

ومن المقرر أن تنعقد اللجنة التنفيذية بالاتحاد يوم 17 من الشهر الجاري، لحسم الموقف النهائي والإعلان رسميا عن مواعيد المباريات المتبقية للمسابقات القارية.

سبوتنيك

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