السودان يعلن موقف جائحة كورونا: (6582) اصابة، الوفيات (401)، المتعافين (2202)





اعلنت وزارة الصحة السودانية في التقرير الوبائي ليوم الاثنين 8 يونيو 2020 ،عن تسجيل (155) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل (12) وفاة منها (7) حالات وفاة داخل ولاية الخرطوم.

سُجلت (88) حالة داخل ولاية الخرطوم، الجزيرة (19) حالة ، شمال دارفور (10) حالات ، النيل الابيض (8) حالات ، نهر النيل (4) حالات، كسلا (5) حالات، القضارف (4) حالات، البحر الاحمر (17) حالة.

ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (6582) إصابة منها (5098) داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي (401) وفاة.

هذا وقد تماثلت (75) حالة للشفاء، منها (48) حالة شفاء داخل ولاية الخرطوم، ليكون العدد الكلي للمتعافين (2202).

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