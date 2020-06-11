جنوب دارفور تنشر قوات في الحدود مع أفريقيا الوسطى بعد اعتقال كوشيب





أعلن والي جنوب دارفور اللواء خالد محمود هاشم، نشر قوات في الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى في أعقاب اعتقال علي كوشيب المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال الوالي في تصريح بحسب صحيفة الصيحة، إن نشر القوات يأتي تحسبا لأي تفلتات أو نقل للصراع القبلي من أفريقيا الوسطى إلى داخل حدود الولاية، وأشار إلى أن بعض القبائل المتصارعة في أفريقيا الوسطى لها امتداد داخل الولاية.

ونفى الوالي علم حكومة الولاية بتفاصيل اعتقال كوشيب إلا عبر موقع (دارفور 24)، وقال إنه استفسر القوات المشتركة المرابطة ولم تفدهم بأي تفاصيل. بينما أفادت مصادر بأن المتهم علي كوشيب قد سلم نفسه طوعياً للقوات وتم ترحيله إلى هولندا.

الخرطوم: (كوش نيوز)

شارك الموضوع :





