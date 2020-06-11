جعفر خضر : عساكر السيادي غير راغبين في تسليم المطلوبين للجنائية





وصف القيادي السابق بقوى الحرية والتغيير جعفر خضر خطوة تسليم كوشيب للجنائية بالمهمة والمفيدة لتحقيق العدالة والانصاف للضحايا في دارفور والذين تم انتهاك حقوقهم بالقتل والحرق والاغتصاب ، وقال خضر في تصريح ( الجريدة ) : ” الافضل أن كوشيب سلم نفسه للجنائية الدولية بدلاً من القضاء السوداني لجهة أنه لم يتم اصلاحه بعد حيث مازالت هنالك مماطلات في عملية اصلاحه ” واستدل خضر ” بمطالبات شهداء ثورة ديسمبر في الايام الماضية بتكوين نيابة خاصة لقضايا الشهداء ، بجانب أنهم هددوا بتدويل القضية” مما يدل على أن الاجهزة العدلية لم يتم اصلاحها .

ودعا قوى الثورة للضغط بقوة لإصلاح الاجهزة العدلية ، ونوه إلى أن عساكر السيادي في السلطة غير راغبين في تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية ، بجانب أنهم غير راغبين ايضا في اصلاح الاجهزة العدلية على الرغم من أنها تمثل الركن الثالث من شعار الثورة ” العدالة ” وتابع ” إستمرار الثورة السودانية واستكمال مطلوباتها سيفتح الطريق لإصلاح الاجهزة العدلية، وعندها ستتحقف العدالة في المحاكم السودانية، أو في الجنائية الدولية، او في كليهما ” .

الخرطوم : أحمد جبارة

صحيفة الجريدة

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