السودان يستقبل جسر جوي إنساني من الاتحاد الأوروبي





وصل أمس “الأربعاء” الجسر الجوي الإنساني المقدم من الإتحاد الأوروبي للسودان لإحتواء جائحة كورونا.

وتحمل الطائرة حوالي ٩٠ طنًا من المساعدات الطبية كما تحتوى على معدات طبية ولقاحات وأجهزة تنقية مياه ومستلزمات طبية وأدوية ومعدات طبية لمجابهة جانحة الكورونا.

وطبقًا لبيان صادر عن الإتحاد الأوروبي سيتم توزيع جميع المعدات واستخدامها من خلال المنظمات الدولية مثل منظمة أطباء بلا حدود وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والهيئة الطبية الدولية، بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية والسلطات الصحية المحلية في السودان.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان السفير روبرت فان دن دوول في تصريحات صحفية إن “إطلاق الجسر الجوي الإنساني الأوروبي إلى السودان هو مثال ملموس على كيفية دعم الاتحاد الأوربي للسودان في محاربة جانحة الكورونا.

وأضاف: هذه الطائرة واحدة من أكبر طائرات الشحن الإنسانية التي هبطت في مطار الخرطوم منذ بداية أزمة كورونا، لقد تم دعم الحكومة السودانية من خلال شراكة مع منظمة الصحة العالمية ونخطط لتعزيز هذه الشراكة.

يذكر أن الجسر الجوي الإنساني التابع للاتحاد الأوروبي إلى السودان يتكون من رحلتين، ويعد الجسر أكبر عملية فردية لمبادرة الجسر الجوي العالمي الأوروبي، ومن المقرر أن تصل الرحلة الثانية، والتي ستنقل موظفين الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى السودان في ٢٤ يونيو ٢٠٢٠ المقبل.

صحيفة السوداني

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