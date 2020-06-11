شداد يبحث إمكانية عودة الممتاز





كلف رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السوداني كمال شداد، أحد نوابه بمقابلة مسؤول في وزارة الصحة، لبحث أمر تعليق الدوري بسبب جائحة كورونا.

وقال كمال شداد في تصريحات أوردها موقع (كووورة) : “قمت بتكليف نائب رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء، الدكتور محمد جلال، لمقابلة المسؤولين بوزارة الصحة الاتحادية السودانية لمعرفة الجوانب المتعلقة باستمرار الحظر الصحي، ما يعزز الرؤية حول النشاط الكروي بالسودان”.

وتوقع رئيس الاتحاد السوداني أن يتم اللقاء المرتقب لنائبه بمسؤولي وزارة الصحة، خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تصادف الأيام الآخيرة قبل نهاية الحظر الصحي.

وألمح دكتور شداد، إلى الاستفادة من معلومات سيخرج بها نائبه لبلورة فكرة إمكانية عودة النشاط الكروي من عدمه.

وكان اتحاد الكرة السوداني، قد قرر تعليق الدوري الممتاز منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، علمًا بأنه تتبقى 8 جولات على نهاية المسابقة.

صحيفة آخر لحظة

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