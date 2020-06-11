السودان يستقبل مساعدات طبية من الصين ويودع وفد طبي صيني





استقبلت الحكومة السودانية صباح اليوم مساعدات طبية من جمهورية الصين الشعبية, وودعت في الوقت نفسه الوفد الطبي الصيني الزائر للبلاد لدعم السودان في محاربة فايروس كوفيد – 19 .

وأكد الاستاذ عمر قمر الدين وزير الدولة بالخارجية الذي مثل الحكومة في الوداع والاستقبال ,تطلع السودان الى علاقات تعاون ثنائية مع دولة الصين في المجالات كافة خاصة في الصحة والتعليم مشيرا الى عمق العلاقات الثنائية بين السودان والصين .

وأشاد قمر الدين في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم صباح اليوم بالمساعدات الطبية الصينية للسودان الخاصة بمكافحة جائحة كورونا مثمنا جهود الوفد الطبي الصيني ،معبرا عن رغبة السودان في استمرار العلاقات مع الصين وانتقالها الى افاق أرحب .

ورحب قمر الدين بمساعدة الصين للسودان في مجالات التنمية مبينا أن الدعم يعتبر بداية للتعاون المثمر بين البلدين .

سونا

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