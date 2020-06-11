المدير التنفيذي لمحلية كتم يتفقد الاوضاع الامنية بمنجم الحمرة





تفقد المديرالتنفيذي لمحلية كتم بولاية شمال دارفورمحمد حسن الزين يرافقه أعضاء لجنة أمن المحلية وعدد من قيادات الأجهزة التنفيذية والأهلية تفقدوا اليوم الأوضاع الإدارية والأمنية بمنجم الحمرة للتعدين الأهلي التابع للمحلية .

وعقد المديرالتنفيذي لمحلية كتم إجتماعا مع اللجنة الأمنية للمنجم بحضورممثل الشركة السودانية للموارد المعدنية محمد عثمان سعيد الذي تحدث مستعرضا الاوضاع الأمنية والإدارية والتحديات التي تواجه إدارة المنجم والمنجمين ، داعيا الي ضرورة التعاون بين كافة الجهات ذات الصلة من أجل معالجة تلك التحديات.

فيما أكد ممثل اللجنة الأمنية بمنجم الحمرة على ضرورة إستمراراللجنة في تنفيذ خططها الأمنية لمحاربة كافة أنواع الجرائم بجانب العمل علي معالجة بعض المشاكل التي تطرأ بين المعدنين بالطرق الودية ، مؤكدين إستعدادهم للتعاون مع المحلية لتنفيذ الأمرالمحلي المؤقت الصادرمن المدير التنفيذي للمحلية الخاص بفرض رسوم علي التعدين الأهلي بمحلية كتم..

وفي صعيد آخر وقف المدير التنفيذي لمحلية كتم ومدير الزكاة بكتم الحافظ موسي أبكر وممثلين للجان المقاومة بالمحلية وقفوا علي آثار الحريق الذي شب مؤخرا بقرية قوز كراسي بمنطقة حمرة شرق والذي تضررت منه عدد من الأسر.

وعبر المدير التنفيذي للمحلية خلال مخاطبته مواطني المنطقة عن مواساة إدارة المحلية للمتضررين، مشيدا في ذات الوقت بدورالمواطنين الذين هبوا لنجدة المتضررين و المتاثرين بالحريق واعدا ببناء مركز صحي بقرية كوز كراسي وتوفير الخدمات الضرورية لهم وتقديم الاعانة للأسرللمتضررة.

الي ذلك أعرب عمدة المنطقة جبريل حسن محمد عبد الله عن تقدير مواطني المنطقة لزيارة المدير التنفيذي وأعضاء لجنة أمن المحلية الي المنطقة لتفقد متضرري الحريق، مبينا أن منطقتهم تعد واحدة من مناطق الزراعة الموسمية المروية لانتاح الخضر والفاكهة التي تغذي أسواق حاضرة الولاية وما بعدها داعيا إدارة المحلية الي بذل المزيد من الجهود لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين .

سونا

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