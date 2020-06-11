والي الخرطوم يصدر قرارا باعفاء مدير صندوق الاسكان





تسلم اليوم مدير عام وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم المهندس حسن عيسى إدارة صندوق الاسكان والتعمير ومهام المدير العام لحين تعيين مدير جديد للصندوق عقب صدور قرار من والي ولاية الخرطوم باعفاء المهندس الخلوتي الشريف النور من منصبه كمدير للصندوق بناء على توصية لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد.

وقام المهندس مرتضى محجوب درار مدير الشئون الادارية بالصندوق بتسليم ادارة الصندوق إنابة عن المهندس الخلوتي وتضمنت مذكرة التسليم الادارة العامة للمشروعات وادارة الاسكان والشئون الادارية والقانونية ومشروعات الصندوق وشراكاته مع الجهات الاخري .

سونا

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