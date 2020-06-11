(الكاردينال) يتكفل بعلاج (البلوم)





أعلن رجل الأعمال اشرف سيد أحمد (الكاردينال) عن تكفله بعلاج الفنان (البلوم) عبد الرحمن عبد الله بالقاهرة وقدم الكاردينال دعما للفنان الكبير مبلغ (5) الآف دولار قيمة أجرة شقة لمدة عامين، وكان الكاردينال قد زار الفنان عبد الرحمن عبد الله اليوم بمنزله بالمهندسين إستجابة للمبادرة التي أطلقها عالم الفلك الدكتور أنور أحمد عثمان لعلاجه، رافقه خلالها رئيس إتحاد المهن الموسيقية الدكتور الفنان عبد القادر سالم والشاعر التيجاني حاج موسى والدكتور أنور، وقال الكاردينال أن عبد الرحمن عبد الله ثروة فنية، قدم للوطن الكثير من الأغنيات الراسخة في وجدان الشعب، وأن الوقوف إلي جانبه واجب.

من جانبه عبر الفنان الكبير عن سعادته بالزيارة والإهتمام به والوقوف إلي جانبه في محنته الصحية، داعيا للكاردينال ووفده المرافق بالصحة والعافية والبركة.

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