إفادات مثيرة للبرهان في تنوير لضباط الشرطة والمخابرات





قال رئيس المجلس السيادي الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن المنظومة الأمنية إنحازت للتغيير و ستمضي فيه بكل إخلاص و تجرد وصولاً لحكومة منتخبة.

مؤكداً أن واجب القوات النظامية العمل من أجل الحفاظ على البلاد وحماية المواطنيين والعمل بتجرد والتحلي بالصبر والروح الوطنية حتي ينعم السودان بالطمأنينة .

وامتدح البرهان في تنوير لضباط المخابرات والشرطة، اليوم، الجهود التي بذلت من قبل الدولة و حاضنتها السياسية واشاد بالتنسيق العالي الذي بذلته كافة الجهات المختصة في دراسة مطلوبات البعثة الأممية بما يحقق تطلعات وامال الشعب السوداني وقال إن الجهود أفضت للوصول الي تفاهم في قبول القرار واستبعاد بعض الموضوعات التي لاتتماشي مع الأهداف الكلية للدولة وكذلك التي تمثل السيادة الوطنية، بعد وضع الشروط والضوابط التي تحدد مهام وفترة البعثة بنهاية الفترة الإنتقالية. اكد علي أن اليوناميد ستخرج في الحادي و الثلاثين من ديسمبر 2020م وستقوم الحكومة بتحمل مسؤلياتها في توفير الأمن والسلامة للمدنيين بدارفور .

السوداني

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