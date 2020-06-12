أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة 12 يونيو 2020م

صحيفة أخبار اليوم: –
الحكومة ترحب بخطوة تسليم كوشيب لنفسه للمحكمة الجنائية الدولية
– تنوير من البرهان لضباط المخابرات والشرطة برئاسة جهاز المخابرات العامة
– مؤتمر صحفى لتجمع المهنيين السودانيين اليوم الجمعة بمقره
– محمد صديق محمد خير رئيسا للغرفة القومية للمصدرين
صحيفة الوطن:
– البرهان :قبلنا البعثة الأممية بشرط أن لاتمس السيادة الوطنية
– وصول أول دفعة من العالقين السودانيين بالخارج يوم الأحد
– خطف عربة شرطة تحت تهديد السلاح بكسلا
– والي الخرطوم يعفي مدير صندوق الاسكان
صحيفة السوداني:
– “مناع” يؤكد أمر القبض الصادر ضده ويقول خرجت بتعهد شخصي في 15دقيقة بعد ذهابي للنائب العام
– الشيوعي يطالب بإقالة وزير الداخلية
– مدير عام وزارة التخطيط يتسلم مهام المدير المكلف لصندوق الإسكان بالخرطوم
– هيئة محامي دارفور تطالب الحكومة بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية
– فتح معبر “اشكيت” أمام حركة البضائع المصرية
صحيفة السوداني الدولية:
– جسر جوي من المساعدات الإنسانية الأوروبية للسودان
– فتح الاسواق وفك تعليق الصلوات بسنار اعتبارا من الجمعة
– اعتراض عربة شرطة بكسلا واختطافها تحت التهديد
– مصرع 3 أشخاص غرقا في سيول غرب ام درمان
صحيفة اليوم التالي:
– لدى لقائه كتلة تيار الوسط.. حمدوك يؤكد انجاز الانتقال الديمقراطي
– المعهد الدولي للصحافة يعبّر عن قلقه العميق لتدهور الحريات الصحفية في السودان ويطالب رئيس الوزراء بالتدخل
– صرخة استغاثة لوزير المالية من أرباب المعاشات
صحيفة آخر لحظة:
– رحب بتسليم كوشيب نفسه للجنائية السودان : الشعبي يدعو الى إنشاء محاكم خاصة لجرائم الحرب في دارفور
– تسجيل (١٧) حالة إصابة جديدة بكورونا بالبحر الاحمر ليرتفع العدد الي 55
– تمديد الحظر عشرة ايام بالشمالية
– ارتفاع غير مسبوق لاسعار الالبان بالخرطوم
صحيفة صوت الأمة:
– البرهان : يوناميد ستخرج نهاية ديسمبر
– النيابة تكشف تفاصيل تسليم كشيب
– استئناف حركة التبادل التجاري بين السودان ومصر
كوش نيوز