وزارة الصحة:تسجيل (148) اصابة جديدة و 12 وفاة ,76حالة شفاء





أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل 148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ،بالاضافة الى تسجيل 12 وفاة و76 حالة تعافى وذلك حسب التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020.

وسجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم (120) حالة، ولاية الجزيرة (19) ، النيل الابيض (حالة واحدة) ، القضارف (4) ، شمال كردفان (حالة واحدة) ، جنوب كردفان (حالة واحدة) وغرب كردفان (2) فيما سجلت حالات التعافى حسب الولايات فى ولاية الخرطوم (47) حالة، ولاية الجزيرة (15) ، وشمال كردفان (14) حالة تعافي.

واوضح التقرير الوبائي ان العدد الكلي للحالات منذ بداية الجائحة بلغ (6730) والوفيات (413) فيما بلغت جملة المتعافين (2278) متعافى..

وتشير الوزارة الى ان الفحص المعملى تم فى معملى استاك ومعمل معهد النيل الازرق حيث بلغت جملة العينات المفحوصة فى استاك ولاول مرة (337) فيما بلغ عدد العينات الموجبة لاول مرة (133) بنسبة ايجابية بلغت 39.5% اما اجمالى العينات المفحوصة بمعمل النيل الازرق ولاول مرة (41) بينما بلغ عدد العينات الموجبة لاول مرة (15) بنسبة ايجابية بلغت 36.6% .

وتشير وزارة الصحة الاتحادية الى انها تعمل حسب البرتكول المحدث لحالات التعافى والخروج من العزل كما يعمل الفريق الاتحادى مع ادارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية .

ودعت وزارة الصحة الي ضرورة الالتزام بقانون الطواريء الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الارشادات الووقائية ( التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال ، فضلا عن التبليغ الفوري )

سونا

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