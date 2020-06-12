البرهان يقدم تنويراًحول القرارين من مجلس الأمن لقيادات المخابرات والشرطة





قدم السيد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة تنويراً لقيادات جهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة برئاسة جهاز المخابرات العامة اليوم الخميس حول القرارين الصادرين من مجلس الأمن الدولي في الرابع من مايو الماضي والمتعلقين بإرسال بعثة أممية للمساعدة في الفترة الإنتقالية و تمديد تفويض بعثة اليوناميد حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020م .

وفيما يلي تورد (سونا) نص التنوير:-

تنوير السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي لضباط المخابرات والشرطة برئاسة جهاز المخابرات العامة

الخميس 11/6/2020

قدم السيد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة تنويراً لقيادات جهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة برئاسة جهاز المخابرات العامة اليوم الخميس الحادي عشر من يونيو حول القرارين الصادرين من مجلس الأمن الدولي في الرابع من مايو الماضي والمتعلقين بإرسال بعثة أممية للمساعدة في الفترة الإنتقالية و تمديد تفويض بعثة اليوناميد حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020م .

السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في مفتتح التنوير الذي قدمه حيا القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها وما تضطلع به من دور هام في بسط الأمن والحفاظ على وحدة البلاد وحماية ترابها مؤكداً على وحدتها وتماسكها.

وقال سيادته أن المنظومة الأمنية إنحازت للتغيير وستمضي فيه بكل إخلاص وتجرد وصولاً لحكومة منتخبة وأن واجب القوات النظامية العمل من أجل الحفاظ على البلد وحماية المواطنين والعمل بتجرد والتحلي بالصبر والروح الوطنية حتي ينعم السودان بالطمأنينة .

وثمن سيادته الجهود التي بذلت من قبل الدولة وحاضنتها السياسية، واشاد بالتنسيق العالي الذي بذلته كافة الجهات المختصة في دراسة مطلوبات البعثة الأممية بما يحقق تطلعات وامال الشعب السوداني وافضت هذه الجهود المتواصلة في الوصول الي تفاهم في قبول القرار واستبعاد بعض الموضوعات التي لاتتماشي مع الأهداف الكلية للدولة وكذلك التي تمثل السيادة الوطنية بعد وضع الشروط والضوابط التي تحدد مهام وفترة البعثة بنهاية الفترة الإنتقالية، كما اكد علي أن اليوناميد ستخرج في الحادي و الثلاثين من ديسمبر 2020م وستقوم الحكومة بتحمل مسؤلياتها في توفير الأمن والسلامة للمدنيين بدارفور .

أكد سيادته على التعاون الوثيق بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء لإيجاد حلول لكافة المشاكل التي يعاني منها المواطن والتي تتصل بالمشاكل الإقتصادية والإجتماعية والصحية ومعاش المواطن وأنهم يعملون من أجل مساعدة المواطنين وتحسين الوضع للأفضل .

في ختام حديثه حيا ضباط الصف والجنود في القوات النظامية كافة وهم يعملون في ظروف صعبة في كافة المجالات ولاسيما دورهم في حماية وتأمين البلاد ليل نهار في المواقع المختلفة والإرتكازات بتطبيق إجراءات الطوارئ الصحية .

في تنويره للضباط من الشرطة وجهاز المخابرات العامة تناول السيد الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الإنتقالي رئيس اللجنة الوطنية العليا أن المرجعية فيما يتصل بالبعثة الأممية هو خطاب حكومة السودان المرسل بتاريخ السابع والعشرين من فبراير و الذي يعزز من السيادة الوطنية والمكتسبات المطلوبة من البعثة .

السيد الفريق أول ركن جمال عبدالمجيد المدير العام لجهاز المخابرات العامة رحب في كلمته بزيارة السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة التي جاءت في ظل تطورات كبيرة تحيط بالبلاد، مؤكداً على إستعداد المنظومة الأمنية للتصدي لكافة المهددات التي تحيط بالبلاد والحفاظ على صون الأمن الوطني السوداني والعمل بكل جهد وتعاون بين كافة المؤسسات الأمنية بما يحقق الإستقرار الأمني المنشود .

سونا

شارك الموضوع :





