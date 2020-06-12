غندور: تزوير صفحات باسمي على مواقع التواصل عمدت الى محاولة الاساءة الى قوات الدعم السريع وقائدها الفريق أول (حميدتي)





#تزوير_مستمر

ولا يزالون يزورون الأحاديث بصفحة مضروبة:

حتى لا يطمع طامع في الوقيعة بيني وبين أي جهة نظامية أو شخصية قيادية فيها.

فقد قلت في لقاءاتي التلفزيونية الفضائية وعلى إطلالاتي الحية عبر وسائل التواصل من قبل ولا زلت ولن أمل تجديد تأكيدي على المكانة السامية لقواتنا المسلحة وقوات الدعم السريع وكل القوات النظامية.

وأنها محل تقديرنا وقيادتها محل إحترامنا، وهي صمام الأمان لتماسك السودان والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه والصخرة التي ترتد وتتكسر عندها سهام أعداء السودان دون أن تنال من وطننا بإذن الله.

أود هنا أن أشير إلى تعمد جهات مجهولة الهوية معلومة الهدف ظلت تزور صفحات باسمي على مواقع التواصل عمدت الى محاولة الاساءة الى قوات الدعم السريع وقائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأود هنا التأكيد على كامل أحترامنا لكل قواتنا النظامية وقادتها.

ابراهيم غندور

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