الإثنين المقبل كوشيب يمثل امام محكمة الجنايات الدولية





-أعلنت محكمة الجنايات الدولية أن المشتبه به علي كوشيب سيمثل في جلسة اجرائية اولى للمحكمة في 15 يونيو الجاري .

وسيجري التحقيق الأول القاضي سلفاتور ايتالا وتتضمن الجلسة الأولى التحقق من الهوية والسير في الإجراءات الأولية مثل توجيه التهم له بحضور محاميه المكلف من المحكمة (سير لوكاسي) .

وكان كوشيب قد سلم نفسه للمحكمة طواعية في افريقيا الوسطى ونقل الى لاهاي في 9 يونيو الجاري .

وكانت المحكمة اصدرت أمر القبض الأول على كوشيب في 27 ابريل 2007 ووجهت له 50 تهمة اعتبرتها المحكمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

واعادت المحكمة اصدار امر قبض جديد في 11 يونيو الجاري ووجهت له ثلاث تهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وافعال اخرى قاسية ومنافية للانسانية ارتكبها المشتبه به كوشيب في مارس 2004م .

سونا

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