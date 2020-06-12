الخرطوم تستفسر من القاهرة حول “احتجاز” روائي سوداني





أعلنت سفارة الخرطوم لدى القاهرة، الجمعة، عن تواصلها مع السلطات المصرية بخصوص “احتجازها” الروائي السوداني النور عادل، منذ الثلاثاء.

جاء ذلك في تصريح صحفي مكتوب للقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة السودانية بالقاهرة خالد إبراهيم الشيخ، تلقت الاناضول نسخة منه.

وقال الشيخ: “وعدت السلطات المصرية المختصة بإفادتنا في أقرب فرصة”، مشيرًا أن السفارة تلقت إفادات من أسرته حول احتجازه منذ الثلاثاء بالقاهرة.

وتابع: “تواصلنا مع السلطات المصرية على أعلى مستوى، وننتظر إفادة منها بشأن ما تم للنور وموقفه القانوني والاتهامات الموجهة له”.

ولم يوضح الدبلوماسي السوداني أسباب احتجاز عادل، كما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات المصرية بهذا الخصوص.

ووفق إعلام محلي سوداني، يقيم النور منذ شهور بالقاهرة، وله روايات تحت النشر، ويهتم بالدراسات النقدية، ويترأس مبادرة “ساعة لبلدك” للمساهمة في الصحة وصيانة المدارس.

الخرطوم /أحمد عاصم/الأناضول

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