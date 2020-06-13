رشان: 30 يونيو التجمع والكيزان داعين لمواكب كيف سيتم اخراج ذلك اليوم؟





كتبتت الإعلامية رشان أوشي على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك (اها يا جماعة يوم 30 ده حيكون كيف؟

التجمع داعي لموكب

والكيزان داعين لموكب ..

حيقسموا اليوم ولا حيشتغلوا سوا ولا حيتم اخراجه كيف؟

السؤال بريئ جدا )..

وتفاعل رواد صفحة الأستاذة رشان بموجة من التعليقات على منشورها وبحسب رصد محرر النيلين هذه نماذج من الردود

الدعوات تتسابق لمليونية ٣٠/يونيو وقد بلغت اكثر من ١١٤ واجهة داعمة لهذا الحراك الكبير ونحن نعتبر ونحتفي بهذا اليوم المفصلي في تاريخ الحراك السياسي وذكري ثورة الإنقاذ الوطني…

٣٠/يونيو

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علي الدوله ان لاتسمح بذلك حفاظا من استغلال المواكب واحداث اضرار يصعب تحديد جهتها للدوله…. التجمع يمكن ان يقدم اجندته لللسيادي حفاظا علي الامني الصحي والعام

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اي ناس بي موكبهم حيتقسم اليوم على ١٢ساعة الستة ساعات الصباحية للكيزان عشان بكون عندهم ناس جابوهم من بعيد وحيرجعو بدري والستة ساعات التانية لموكب التجمع والتابعين

محلولة أهي

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ناس قالو يوم ٣٠ م بمثلهم ويوم٣٠ ده بيعني لينا الكثير نحنا ككيزان ذكرى ثوره الانقاذ الوطني

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الكيزان هدفهم من 30 يونيو إسقاط حكومة قحت، وتجمع المهنيين هدفه البقاء عليها مع إجراء إصلاحات”تصحيح المسار”، تلك الطريقة ستهزم الكيزان، لذا قد يتحولون إلى الفوضى بعد احساسهم بذلك

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الكيزان بعد الصبح يصلو في مسجد الجامعه ويطلعوا… وتجمع المهنيين بعد الساعه واحده ظهرا

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فريق الكيزان دخل معسكر مقفول للتحضير ليوم 30 يوم عشرة لعب مباراة ودية تحضيرية وقبل يوم 30 ح تكون المباراة اخري وثم اليوم الفاصل والطوفان.

#الصيف_الساخن

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الثوار عایزین تقریر فض الاعتصام لکن الاتنین متفقین فی غلاء الاسعار وفشل الحکومه

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الكيزان عواليق !!! ح يستفيدوا من الجهتين / إذا تم إلغاء موكب الثورة ح يكونوا حرموا الناس من الشارع للأبد !! و إذا الناس طلعت ح تساهم في مسألة الدك البقولوها !!!

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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