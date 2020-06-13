مقاومة الخرطوم تتمسك باستقلاليتها وتنتقد لجنة العمل الميداني





جددت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم تمسكها باستقلالية لجان المقاومة في كل تحركاتها وقراراتها على خلفية بيان لجنة التنظيم والعمل الميداني لقوى الحرية والتغيير ، قال فيه إن هنالك جهات تريد تجيير لجان المقاومة وادخالها في صراعاتها المشار اليها في إجتماع مكتب العمل المشترك مع سكرتارية تجمع المهنيين الجديدة.

وقطعت في الوقت ذاته بعدم قبولها تدخل أي جهة مهما كانت في عملها وفرض الوصاية عليها، وأكدت انها ستظل تقف في مسافة واحدة من كل الأجسام الثورية ومراقبة ما يدور فيها دون أن تتدخل في شؤونها الداخلية وتنسق مع أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير والعمل على استكمال مهام الثورة

وقال مكتب العمل المشترك للجان مقاومة الخرطوم الذي يضم (تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم شمال ، تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم وسط ، تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم غرب ، تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم جنوب ،ولجان مقاومة الكلاكلات وجنوب الخرطوم) قال :لا يخفى على الثائرات والثوار أعضاء لجان المقاومة ما قامت به لجنة العمل الميداني في الفترة الاخيرة من تجاوزات وصلت تخوين بعض هذه اللجان وأعضائها وظل بعض منتسبي هذه اللجنة يقومون بممارسات لا تشبه ثورتنا وتضحيات بنات وأبناء شعبنا .

وكشف البيان إجتماع لجان المقاومة مع المجلس المركزي لقوى الحريه والتغيير ، عليهم بعض التجاوزات التي حدثت من عضوية لجنة العمل الميداني ، واوضحنا لهم اننا لن نتعامل مع هذه اللجنة ولا نحتاج كلجان مقاومة لوسيط بيننا وبين مكونات الثوره الأخرى بما فيها المجلس المركزي وتنسيقية قوي الحريه والتغيير، واوضحنا لهم أن هذه اللجنة لا تمثلنا وليست لها علينا اي وصاية وليس بيننا وبينها اي تنسيق واوضحنا اننا لن نتعامل معها في الفترة القادمة.

وأكدت ردا على بيان لجنة الميدان بقوى التغيير ان لجان المقاومة وترس الثورة حاميها من أطماع من تهافتوا على الكراسي في الفتره الانتقالية.

وقطعت لجان المقاومة بأنها ستظل لجان مستقلة في ارائها وتحركاتها وتحدد من تنسق معهم في حماية الثورة وواردفت لا وصاية لأحد على لجان المقاومة.

الخرطوم :سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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