صلاح مناع: 4 بلاغات في مواجهتي و (زادنا) تطالب بـ(2) تريليون تعويض





كشف عضو لجنة إزالة التمكين، صلاح مناع عن بلاغات فتحتها شركة زادنا في مواجهته في نيابتين في نفس الوقت.

وقال مناع في تغريدة له على تويتر إن زادنا قامت بفتح بلاغ (٤٧) إجراءات في نيابة المعلومات، واستصدرت امر قبض من نيابة الصحافة في ذات الموضوع.

وكشف مناع، عن وجود عدد من البلاغات الأخرى، والتي وصفها بالكيدية؛ منها بلاغ تهرب من الخدمة الإلزامية، وآخر بلاغ تهرب ضريبي.

واردف هذه الإجراءات تتم بإشراف عميد حقوقي ومحمد ناجي الذي اسماه رجل الرصد الأول للجنة إزالة التمكين.

وقال مناع إن ما يحدث هو تعليمات من (امراء الحركة الإسلامية) للتآمر ضده وضد لجنة إزالة التمكين.

وكشف مناع عن خضوعه للتحقيق لساعة ونصف في البلاغ الأول في نيابة مكافحة المعلوماتية.

واوضح ان تكرار البلاغات التي وصلت لاربعة اضطره للجوء للنائب العام لتوحيد قناة الاتصال وهو ما وصفه بالحق الذي يكفله الدستور.

وأشار مناع إلى أن لجنة إزالة التمكين لجنة سيادية والدستور يكفل لأعضائها حق الاستئذان المسبق من السيادي قبل فتح أي اجراءات في مواجهة احد أعضائها.

وختم مناع تغريدته قائلا: ” اقولها بملء فمي: لم تسقط بعد”.

صحيفة الجريدة

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