الاتحاد الموحد يطالب بتسليم رأس النظام البائد للمحكمة الجنائية





أكد الحزب الاتحادي الموحد تأييده لتسليم كل المطلوبين او الصادرة ضدهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية للمثول أمام العدالة الدولية وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير ورفاقه .

ولم يستبعد رئيس الحزب محمد عصمت في منبر وكالة السودان للانباء اليوم أن يكون تسليم علي كوشيب لنفسه طواعية للمحكمة الجنائية عبارة عن صحوة ضمير بعد كل ما ارتكبه من مجازر ضد أهلنا في دارفور وتنفيذه لتعليمات الرئيس المخلوع ونوابه ومساعديه ؛ مطالبا الحكومة الانتقالية بالتعامل الجاد مع مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بشأن تسليم رأس النظام البائد وأعوانه ؛ واتخاذ قرار تسليمهم أو الشروع في تكوين آلية هجين في الداخل لمحاكمتهم .

وشدد علي ضرورة إنهاء التعامل والتعاطف مع منظمات أو بلدان مصنفة كبلدان أو جماعات داعمة للارهاب كان النظام السابق يتعامل معها .

سونا

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