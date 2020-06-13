الاتحادي الموحد:نؤيد الحكومة الانتقالية لاستكمال أهداف الثورة





-أكد الحزب الاتحادي الموحد دعمه ومساندته لبرامج وأهداف حكومة الفترة الانتقالية حتي تحقق أهداف الثورة المجيدة .

وقال رئيس الحزب محمد عصمت يحي في منبر وكالة السودان للانباء اليوم؛ “نؤكد دعمنا الكامل لمحادثات السلام الجارية الآن في جوبا ؛ ونثمن الجهود التي بذلت من حركات الكفاح المسلح ودولة جنوب السودان لرعايتها مباحثات السلام كما نشكر الوفد الحكومي علي الجهد الذي تحقق حتي الآن ونأمل ان تتوج عملية السلام في الأيام المقبلة”.

وأشار عصمت إلي أن قيادات الحزب التقت برئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك؛ وأطلعته علي رؤية الحزب حول القضايا ذات الأولوية؛ خاصة قضية السلام والأزمة الإقتصادية؛ والحلول الناجعة لها ؛ بجانب مؤتمر المانحين ؛والعلاقات الخارجية والخدمة المدنية ؛وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ؛ فضلا عن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو؛ لافتا إلي أن الحزب التقي أيضا مع القوي السياسية وتشاور معها حول هذه الموضوعات .

ودعا عصمت إلي أهمية توحيد الرؤي والأفكار من أجل وطن آمن مستقر؛داعيا قوي إعلان الحرية والتغيير التي تمثل الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية ؛إلي الترفع عن الصغائر؛والعمل بروح الفريق الواحد؛ واستعادة القيم والخصال التي تمسكوا بها في ساحة الاعتصام ؛ والتفرغ لتقديم الخدمات وتوفير كل ما يلزم من أجل راحة المواطن.

ودعا عصمت إلي الإسراع في إنشاء مفوضيتي السلام والإراضي ؛لجهة أنهما استحقاق دستوري .

كما طالب الحكومة الانتقالية بإيلاء التفاوض مع حركتي عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور اهتماما خاصًا ؛ومناقشة كل القضايا التي تحقق السلام بالاسراع في الحوار معهما؛ مؤكدا أن “لا خطوط حمراء في مناقشة القضايا حفاظا علي وحدة السودان ” مشيرا إلي أن وفد الحزب دعا حمدوك إلي تدخل مجلس الوزراء والامساك بملف السلام في هذه المرحلة .

ودعا الى استصحاب النازحين واللاجئين أصحاب المصلحة في المفاوضات ومخاطبة جذور الأزمة التي استمرت لردح من الزمات واستفحلت في عهد النظام البائد.

وترحم عصمت علي ارواح شهداء الثورة وتمنى الشفاء العاجل للجرحي والمصابين ، وطالب الأجهزة الأمنية ببذل الجهود من أجل إعادة المفقودين .

سونا

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