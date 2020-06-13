تاور:الوضع الصحي علي درجة من السيطرة والمخاوف ما تزال قائمة





اكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية البروفيسور صديق تاور، ان الوضع الصحي بالبلاد مستقر وعلي درجة من السيطرة الا أن المخاوف ما تزال قائمة.

جاء ذلك خلال مخاطبته ورشة مراجعة وتقويم اجراءات الطوارئ الصحية لمكافحة جائحة كورونا بقاعة الصداقة اليوم، التي نُظمت بعد ثلاثة اشهر من تسجيل اول حالة اصابة بجائحة كورونا في السودان، وذلك بغرض مراجعة ما تم من جهد وقراءة ما ينبغي ان يكون عليه الحال، خاصة وان الجائحة أصبحت امراً واقعياً بل القت بظلالها وتأثيراتها علي جميع مفاصل الدولة وقطاعات المجتمع المختلفة.

واضاف تاور ان الورشة ناقشت ما يمكن اتخاذه من تدابير مسقبلاً علي المدي القريب والبعيد وذلك بالاستعانة بجميع الشركاء العاملين في مكافحة الجائحة من مختلف مكونات المجتمع والدولة، واوضح ان الحكومة اضطرت لاتخاذ التدابير والاجراءات من باب تخفيف الاذي ومنع انتشارها وليست اجراءات عقابية او للحد من حريات المواطنين، وزاد ” دون هذه الاجراءات كان الحال سيكون كارثة انسانية” .

ولفت عضو مجلس السيادة الي ان جميع الدول التي ظهر فيها الفيروس اتخذت نفس الخطوات، مع الاختلاف في كيفية ادارة الازمة وفق ظروفها الخاصة من حيث الكثافة السكانية والثقافة المجتمعية والبنية التحتية والقدرة الاقتصادية، معرباً عن أمله في ان تخرج الورشة بموجهات الخطوة القادمة والتي يجب ان تكون فعالة وخفيفة الاثر علي المواطنين.

من جانبها اشادت عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذة عائشة موسي السعيد بتعاون وتكاتف كل الجهات العاملة في مجال مكافحة جائحة كورونا بما عكس تماسك وتعاضد الشعب السوداني، واشارت الي ان الاوراق التي قدمت خلال الورشة تضمنت خلاصة الدراسات المختلفة التي قامت بها المؤسسات، وفي مقدمتها دعم وزارة الصحة، وحماية المواطن .

واعربت عن املها في ان تخرج هذه الورشة برؤية واضحة في كيفية المحافظة علي ارواح المواطنين والصحة العامة وبما يمكن السودان من كبح جماح هذه الجائحه وان يكون هذا الحظر هو الاخير، وترحمت الاستاذة عائشة موسي علي ارواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، مؤكدة الاستمرار في تحقيق شعارات الثورة وانزالها الي ارض الواقع.

وناقشت الورشة التقرير العام للجنة العليا للطوارئ الصحية، كما استعرضت التقارير المختلفة التفصيلية لكل اللجان المشاركة في الورشة منها لجان الخدمات والصحة والدعم السلعي والمجتمعي وتقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول رؤيتها للعودة المتدرجه للعمل، الي جانب تقرير ولاية الخرطوم وشركة المواصلات العامة.

وشاركت في الورشة الي جانب اللجنة العليا للطوارئ الصحية لجنة ولاية الخرطوم، غرفة العمليات، الغرفة العسكرية المركزية، اتحاد اصحاب العمل والرياضيون والاعلاميون .

سونا

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