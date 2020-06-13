مانيس يُشيد بالمبادرة الشعبية للتعايش السلمي بولاية غرب دارفور





أشاد وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس بالمبادرة الشعبية والأهلية للتعايش السلمي والتوافق المجتمعي بولاية غرب دارفور، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء اللواء ركن د. ربيع عبد الله ادم والى غرب دارفور حيث اطلّع وزير شؤون مجلس الوزراء على مجمل الأوضاع في الولاية لاسيما موضوع المصالحات المجتمعية والمبادرات الشعبية والأهلية للتعايش السلمي.

كما تناول اللقاء عملية جمع السلاح والعربات غير المقننة واوضاع اللاجئين والعودة الطوعية للنازحين، مشيراً إلى جانب دور الإداراة الأهلية في تحقيق المصالحات المجتمعية وتعزيز التعايش السلمي، فضلاً عن الاستعداد لإنجاح الموسم الزراعي وضرورة فتح المسارات والمراحيل.

وأكد والى غرب دارفورعلى توفر الإرادة القوية لمجتمع الولاية لإنجاح الموسم الزراعي، موضحاً أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولاية انخفضت من (٢٧) حالة إلى أقل من (١٠) حالات في مراكز الحجر الصحي مضيفاً في هذا الصدد أن الولاية لها اكثر من (١٠) أيام لم تسجل أي حالة إصابة جديدة .

سونا

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