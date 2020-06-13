هازارد وأسينسيو يعودان لتشكيلة ريال مدريد أمام إيبار





صرح زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بأن إيدن هازارد والإسباني الدولي ماركو أسينسيو جاهزان لمباراة الفريق الأولى في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام ضيفه إيبار غدا الأحد.

وجاءت تصريحات زيدان، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، قال فيه: “النبأ الجيد هو حصولهما على الوقت الكافي للاستعداد مثل بقية اللاعبين، أسينسيو يتدرب بشكل طبيعي وأيضا هازارد ويمكن مشاركتهما وهذا أمر رائع لنا”.، بحسب رويترز.

ودخل فريق المدرب زيدان في واحد من أقرب الصراعات على لقب الدوري منذ فترة إذ يتأخر بنقطتين عن برشلونة المتصدر قبل 11 جولة من النهاية ويسعى لحصد اللقب لأول مرة منذ 2017.

وستكون المواجهة ضد إيبار هي الأولى للفريق في ملعب ألفريدو دي ستيفانو البالغ سعته ستة آلاف متفرج حيث اختار خوض بقية مبارياته على أرضه من أجل تسريع أعمال تجديد استاد سانتياجو برنابيو.

واتخذ النادي هذا القرار في ظل إقامة بقية المباريات خلف الأبواب المغلقة ورغم احتمال عودة الجماهير بدءا من 29 يونيو حزيران أوضح زيدان أن الفريق سيواصل اللعب في الملعب الصغير.

وأضاف “استاد دي ستيفانو سيكون ملعبنا حتى نهاية الموسم ونحن سعداء باللعب هناك. الملعب صغير الحجم وتدربنا عليه ونحن جاهزون للعب هناك”.

وتابع “أكره اللعب بدون جماهير لكن هذا هو الوضع الآن وعلينا التأقلم معه. لكن لا يمكن لأحد أن يقلل من حماسنا بعودة اللعب وسنجتهد على أرض الملعب”.

يذكر أن هازارد كان قد أصيب للمرة الثانية في كاحله هذا الموسم في فبراير شباط وكان من المتوقع غيابه حتى نهاية الموسم لكن توقف البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا اتاح له الوقت الكافي للتعافي، وغاب أسينسيو منذ بداية الموسم بعد إصابة في الركبة خلال الاستعدادات واستفاد أيضا من فترة التوقف الطويلة.

سبوتنيك

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