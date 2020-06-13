الحزب الاتحادى الموحد يدعو لبناء قاعدة اقتصادية انتاجية





كشف الاستاذ محمد عصمت يحيى رئيس الحزب الاتحادى الموحد عن رؤية الحزب الاقتصادية التى تركز على الخروج من نمط الاستهلاك الى نمط الانتاج لبناء قاعدة اقتصادية انتاجية هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتى والرفاه والاسهام فى النمو الاقتصادى.

وقال خلال حديثه اليوم فى منبر سونا ان فلسفة الحزب تستند على الموارد الكبيرة المتوفرة بالبلاد على رأسها القطاعات الزراعية والحيوانية والسياحية وموارد قطاعات الانتاج الحقيقى.

وابان ان الازمة الاقتصادية فى البلاد نتاج طبيعى لسياسات النظام البائد المتراكمة لعقود من الزمان مؤكدا أهمية ايجاد الحلول لها فى المرحلة الانتقالية وسلطتها التنفيذية والسياسية.

واكد عصمت دعم وتأييد الحزب الاتحادى الموحد للسياسات والجهود التى يبذلها مجلس الوزراء فى مواجهة الازمة الاقتصادية واعتزامه عقد مؤتمر اقتصادى ليضع خطة اقتصادية استراتيجية شاملة الى جانب انشاء لجنة للطوارئ الراهنة.

واشار الى ضرورة تقييم أداء الجهاز الحكومى ابتداء من مجلس الوزراء مرورا بالولايات والمحليات حتى الوحدات الادارية وفقا لخطط الأداء.

ونبه الى أهمية ابتدار قانون خاص باستعادة الاموال المنهوبة اسوة بالتجارب الدولية فى هذا الشأن مبينا ان اموال الشعب المنهوبة بواسطة النظام البائد ظلت هاجسا للجميع كاشفا عن توفير معلومات طرفهم حيث تجرى عمليات التحرى عما تبقى منها مشيرا الى الاقتراح الذى سبق أن تقدم به الحزب بتشكيل لجنة خاصة بالاموال المنهوبة بالخارج بعيدا عن لجنة ازالة التمكين .

سونا

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