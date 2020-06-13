توقعات بهطول أمطار في عدد من الولايات





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية هطول أمطار متوسطة قد تتحول لغزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة مثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات القضارف ، الجزيرة ، كسلا ، ، سنار ، النيل الأزرق ، النيل الأبيض وجنوب كردفان وذلك خلال اليوم وحتي صباح “الأحد”.

ووجهت الهيئة مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة بإتخاذ التدابير اللازمة ، كما نوهت القاطنين بالقرب من مجاري المياه والخيران توخي الحيطة والحذر ، وكافة مواطني تلك المناطق بمراعاة وتنظيم الأنشطة الخارجية بحسب الإنذار .

الوطن

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