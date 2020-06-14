رسالة العالقين: حمدوك افشل من جلس على كرسي رئيس وزراء على مر تاريخ السودان





الي كل العالقين السودانين في كل بقاع الأرض

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اولا نترحم على الموتى ونسأل الله لهم الجنه وللمرضى الشفاء العاجل وللمرافقين والجميع عودا حميدا سالمين غانمين ونسال الله تعالى أن يقتص لنا من كل أفراد حكومة السودان عاجلا غير اجل

ثم التحيه لكم وانتم تنسجون من خيوط الإحباط وزيف وعود حكومتكم الفاشله ثيابا من العفه والسماحه والتماسك والتحيه لكم وانتم تتوسدون الدموع والأهات وتفترشون اشواقكم وامانيكم وتحلمون بالعوده إلى اهاليكم ودياركم التي حرمكم منها عاطلي المواهب وموتى الضمائر ومفلسي القيم واللذين هم بلا نخوة و رجوله مستجدي السياسه ومراهقي العمل العام قلة هم من اجهل أبناء بلادي رغم الشهادات الاكاديميه والدرجات العلميه التي تسبق الأسماء انه جهل بالمبادئ والقيم الانسانيه وموت الذمم وقبح التعامل والسلوك رغم جميل الكلام وبريق الشعارات

افخروا أيها العالقين باانفسكم فأنتم تحاربون الغربه والمرض وأيضا تحاربون عار وخزي حكومتكم التي تتوسل باسمائكم المنظمات الدوليه ودول النفط تحاربون كل ذلك في ظروف نفسيه ومعيشيه صعبه وبالغة التعقيد ولكن الحمد لله ما لانت لكم عزيمه ولا انهزم فيكم امل متماسكون متحابون متعاونون تساعدون من احتاج َترفعون من تعثر أو سقط في وحل المطبات والصعوبات تتراحمون في صورة زاهيه من الايثار وحب الاخوه الذي هو من كمال الايمان

يجب أن يتعلم منكم ساسة البلاد وحكامها أن الجيوب إذا فرغت فالقلوب مليئة بالخير وحب الغير والتضحيه وكل المعاني الساميه النبيله التي لايعرفونها

هذه الحكومه بشقيها العسكري والمدني لاخير فيهم ولا رجاء منهم المدعو حمدوك افشل من جلس كرسي رئيس وزراء على مر التاريخ ضعيف الشخصيه قليل الخبره مهزوم ومنهزم الدواخل صراحه أقل قامة من أن يكون أحد هتيفة الثوره فكيف جلس على كرسي الرئاسة انها سخرية القدر اما برهان يظل إنجازه الوحيد مقابلة نتنياهو فرحان بيها وقاشر بيها وكذلك حميدتي وفر الغاز والرغيف ماقصرتو وكذلك أعضاء مجلس السياده والساده الوزراء (كورس) المغني النشاز

اما الحريه والتغيير والمهنين لم يفتح الله عليكم برساله تطمينيه أو تضامنيه واحده للمرضى وصغار السن والنساء او تعازي في من رحل وكذلك أحزاب السودان السياسيه ونجوم المجتمع والرياضه الصحافه وكتاب الأعمدة والإعلام الإلكتروني والمرئي والمسموع والناشطين والمثقفين الشعراء الأدباء الفنانين وكل النخب رسوب بمرتبة الشرف في اول محك إنساني بعد التغير الذي كنا نعتقد أنه بدايه لعهد العداله وإحترام الإنسان السوداني ورد كرامته وهيبته ولكن هيهات كانت سقطتكم مجتمعين أكبر من اللذين سبقوكم للأسف فله الله الوطن وانسانه

يجب علينا كنس هؤلاء جميعا إلى مذابل التاريخ مع البشير ورهطه لأن في اعتقادي مذبله واحده لا تستوعب عددهم فهم كثر والعياذ بالله

من المفارقات الجميله والمضحكه عمر مانيس في (شو) ثوري عبيط وساذج سذاجة تفكيره هو وقادته ذهب إلى اسرة الشهيد كشه متفقدا بعد محاولة الاعتداء عليهم الأخيرة ولم يمن الله عليه باعتذار في حق العالقين الأموات والأحياء منهم مع تقديرنا الشديد لاسرة كشه ولكل الشهداء

المفارقه الاضخم والأكبر دموع فيصل المعروف ب ( الكاذب باسم الحكومة) وخوفه من دعواتكم اردموهو هو وأكرم وكل الحكومه بدعواتكم التي ليس بينها وبين الله حجاب

أن كان لنا حق عندكم دموعك مابتفيدك نلتقي يوم الحساب أمام الله الذي لا يظلم أمامه احد

في الختام

إلى كل العالقين ابقو الصمود

عاطف عبدالقادر

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