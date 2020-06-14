اضراب رابطة الدفعات الفنية (جامعيين) بالشرطة





اعلنت رابطة الدفعات الفنية جامعيين من (1-20) بالشرطة عن اضراب عام ابتداء من اليوم لمدة اسبوع من رتبة مساعد فما دون وأرجعت ذلك بسبب ماوصفته بالتراخي من قيادات الشرطة والتهميش الذي لحق بضباط صف وجنود الشرطة وعدم النظر في حقوقهم ومستحقاتهم التي مازالت قيادات الشرطة تماطل وتمارس التخدير واتهمتها بانها تضمر السوء بمستحقاتهم وعدم اكتراثها بالشرطي مع الواقع الاقتصادي والظرف المعيشي القاسي وطالبت الدفعة في بيان لها بإعادة ضباط الشرطة المفصَولين تعسفيا في عهد النظام البائد واعتبرت أنهم يمثلون القيادة الرشيدة في هيبة الشرطة.

واشتكت من عدم إحترام الشرطي وتقييمه من قبل مرؤسيه وتمسكت بمستحقاته كامله دون تجزئة واردفت لا نجد من قيادات الشرطة غير الاستهتار والمماطله وعدم التنوير الذي دفع الكثيرين لتقديم استقالاتهم وعدم التجديد والرغبه في العمل مما سينعكس سلبا” على أداء الشرطة و أكدت استعدادها للموت من أجل واجبها الشرطي وبالمقابل جددت مطالبتها بحقوقها التي وعدتها بها الدولة واضافت كثرت الوعود دون واقع ملموس.

وشددت على ضرورة بناء شرطة قوميه تحمي وتصون تراب الوطن. وتابعت لا نريد أن تكون الشرطة ضعيفه بسبب بعض القيادات أو السياسات القائمه بل نريدها قوية تمارس عملها بكل نشاط وحيويه وهذا لن يكون إلا بتظافر الجهود من قيادات الشرطة وجميع منسوبيها وإحترام المواطن لها

الخرطوم سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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