السلطات تقيّم الإجراءات الصحية واتجاه لمراجعة الحظر





أوصت ورشة مراجعة وتقويم إجراءات الطوارئ الصحية لمكافحة جائحة كورونا بقاعة الصداقة بالخرطوم،أمس بالعودة الآمنة والمتدرجة للعمل والإجراءات المصاحبة لاسيما في ولاية الخرطوم.

واستعرضت الورشة، تقارير الأداء حول وضع الأسواق والمواصلات والأوضاع الاقتصادية، بالمقارنات مع تجارب الدول المجاورة، وذلك من أجل التكيف مع الواقع المفروض.

وفي الأثناء، أقر عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية صديق تاور، بالتأثير السلبي لإجراءات الطوارئ الصحية لمكافحة جائحة كورونا على دولاب العمل وحياة الناس في ظل ثقافة المجتمع غير المساندة للتصدي للجائحة.

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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