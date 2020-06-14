وزارة المالية تنفي صحة ماتردد حول تصرفها في الإعانات الخاصة بمجابهة كورونا





نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي؛ صحة ما تردد حول تصرفها في الإعانات أو المنح العينية أو النقدية التي قُدمت للسودان لمجابهة جائحة كورونا.

ووصفت في بيان لها امس ما ورد بوسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل حول تصرفها في بعض الإعانات بأنه شائعة.وأكدت المالية، أن تلك الإعانات والمنح التي وصلت السودان كلها تم توظيفها بالكامل لمجابهة الوباء، وقد سُلمت بالكامل لوزارة الصحة الاتحادية أو للجهات المختصة الأخرى، ولم يتم التصرف في أي جزء من هذه المبالغ لغير هذا الهدف من قِبل وزارة المالية أو من أية جهة أخرى.

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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