جعفر خضر : تجمعات المهنيين بالولايات شريكة في اتخاذ القرار المركزي





تخوف القيادي بجبهة الخلاص بولاية القضارف جعفر خضر من أن يكون مكتب الولايات الذي اعلن تجمع المهنيين في مؤتمره الصحفي الأخير عن عزمه انشائه مكتب لارسال التوجيهات واستقبال الشكاوى وقال لـ(الجريدة) المطلوب هو ان تكون تجمعات المهنيين بالولايات شريكة في اتخاذ القرار المركزي طالما أن التجمع يرى أنه ممثل لكل المهنيين في السودان وله تمثيل في قوى الحرية والتغيير ورهن تحقيق ذلك بان يكون لكل تجمعات الولايات ممثل في المركز.

وقطع بان بعض القوى السياسية ان لم يكن اكثرها، تسعد بتجمع المهنيين في التحالف الأكبر إن كان مناصرا لها، أو فمن الأفضل خروجه تماما وتابع رغم أن جميع الأحزاب السياسية تتحدث عن استقلالية تجمع المهنيين، لكن قليلين، في أحسن الأحوال، الذين يتبعون قولهم بالفعل.

وفي تعليقه على اعلان تجمع المهنيين عزمه تشكيل مكتب للولايات ودعوته لتقوية قوى إعلان الحرية والتغيير بالولايات قال سيكتشف التجمع أن القوى السياسية التي رفضت الاعتراف بتجمع المهنيين في نسخته الجديدة واعتماد ممثليه في المجلس المركزي، هي نفسها موجودة في الولايات، وستعمل على عدم التعاون وعدم الاعتراف .

واتهم احزاب لم يسمها بالسعي للسيطرة على التجمع وفي رده على سؤال حول كيفية تطبيق استقلالية النقابات وتجمع المهنين اعتمد في تكوينه على ممثلين لاحزاب اكد خضر ان التجمع به اعضاء مهنيين غير منتمين لاحزاب غير انه عاد ليقر بوجود احزاب تسعى للسيطرة بطريقة أو باخرى على التجمع وأكد على ضرورة إعتماد التجمع على اراء القطاعات المهنية والعودة لقواعدها لاتخاذ القرارات وعقد اجتماعات دورية للقطاعات وشكك في صحة مقولة لكل حزبه والنقابة للجميع وطالب بتصحيح ذلك باعتبار ان هناك مهنيين غير منتمين لاحزاب وأردف الصحيح لبعض حزبه والنقابة للجميع.

الخرطوم :سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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