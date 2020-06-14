تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة





خلص اجتماع ثلاثي مشترك ضم دول السودان، مصر، وإثيوبيا، السبت، إلى تكليف الخرطوم، بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة للمفاوضات.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الري السودانية، اطلعت عليه السوداني.

وركزت نقاشات جلسة السبت، وفق البيان، على “الجوانب الفنية لملء وتشغيل سد النهضة في ظروف مواسم الأمطار العادية، وموسم جفاف واحد، ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة، وطرق التشغيل الدائم”.

وتهدف المناقشات، “للتوصل إلى اتفاق متكامل، يغطي كمية المياه التي سيتم تصريفها من بحيرة سد النهضة خلال كل السيناريوهات”.

وحسب بيان الري السودانية، توافقت وجهات نظر الدول الثلاثة على” معظم القضايا الفنية عدا بعض التفاصيل المحدودة”، دون مزيد من التوضيح.

وأوضح البيان، أن “نقاشا مستفيضا ومحتدما جرى حول الجوانب الفنية للاتفاق الذي تعمل الدول الثلاثة للتوصل إليه”.

وأضاف: “انتهى الاجتماع بتكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة بناء على ملاحظات البلدان الثلاثة خلال اجتماع اليوم”.

وتابع: “سيعود الأطراف الثلاثة للتفاوض، الإثنين، لمناقشة المسودة، وتقييم مسار التفاوض، وبالتالي الخطوات اللاحقة”.

صحيفة السوداني

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