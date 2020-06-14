الدومة : تسليم كوشيب نفسه للجنايات الدولية إنتصار كبير للضحايا





قال الأستاذ محمد عبدالله الدومة رئيس هيئة محامي دارفور أن تسليم مجرم الحرب كوشيب نفسه، او استلامه من قبل محكمة الجنايات الدولية، يعد إنتصارا كبيراً للضحايا .

وطالب في تصريح ل(سونا) اليوم الحكومة بتسليم باقي المتهمين الخمسة، وقال إن ذلك مطلب لا مجاملة فيه..

وأضاف انه يوجد بلاغ مفتوح في محكمة الجنايات الدولية ضد المتهمين الخمسة، ولا يوجد بلاغ مفتوح ضد هؤلاء الخمسة حتى الان في السودان لمحاكمتهم داخل السودان ولذلك من الافضل تسليمهم للمحكمة . وحول التقرير الذي أعدته هيئة محامي دارفور حول فض الاعتصام ، قال الدومة إن التقرير أعد منذ أكثرمن عام ، وسلمت منه نسخة مؤخرا لرئيس لجنة التحقيق الاستاذ نبيل اديب. واشار الى انهم توصلوا الى أن هناك شخصا قاد العمل لفض الاعتصام بهذه الوحشية والفظاعة ولكنه لا يزال طليقاً. وحول عمل لجنة التحقيق في فض الاعتصام، قال إن اللجنة تواجهها مشاكل وعقبات كبيرة، واشار الي استقالة أثنين من أبرز أعضائها ، وعدم وجود مقر للجنة حتى الآن، ومشاكل لوجستية عديدة.

سونا

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