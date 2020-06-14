ميسي يواصل تسجيل الأرقام القياسية في الدوري الإسباني





شهد لقاء برشلونة بمضيفه ريال مايوركا في الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني، تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتسجيله لرقم جديد في تاريخ البطولة.

الرقم التاريخي الجديد للأرجنتيني جاء بعد تسجيله للهدف الرابع في شباك مايوركا، ليرفع رصيده من الأهداف في البطولة لـ20 هدفا.

ليدخل تاريخ البطولة كأول لاعب يسجل 20 هدفا في موسم واحد في 12 موسم متتالي، وهو الرقم الذي لم يستطع أي لاعب في السابق الوصول إليه.

مبتعدا في صدارة الهدافين للموسم الحالي بفارق 6 أهداف عن الفرنسي بنزيمة الذي بحوزته 14 هدفا.

وكانت مواجهة الأمس قد انتهت بفوز برشلونة بأربعة أهداف نظيفة، حيث افتتح التسجيل أرتورو فيدال في الدقيقة الأولى من عمر المواجهة، وأضاف مارتين برايثوات الهدف الثاني في الدقيقة الـ 37 من صناعة ميسي، وسجل جوردي ألبا الثالث في الدقيقة الـ 79 من صناعة الأرجنتيني أيضا قبل أن يختتم ليونيل التسجيل بنفسه في الوقت بدل من الضائع.

سبوتنيك

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