باريس سان جيرمان يعلن رحيل كافاني وسيلفا





قال ليوناردو، المدير الرياضي، لنادي “باريس سان جيرمان” المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، إن المهاجم أدينسون كافاني، هداف الفريق التاريخي والقائد تياجو سيلفا سيغادران النادي في ختام موسم دوري أبطال أوروبا الحالي.

وينتهي عقدا اللاعبين، في يونيو/ حزيران الجاري، وقال ليوناردو في تصريحات صحفية إن النادي لن يمدد التعاقد معهما.

وكافاني الذي انضم للنادي الباريسي قادما من نابولي الإيطالي في 2013 هو الهداف التاريخي لبطل فرنسا برصيد 200 هدف في جميع المنافسات وشارك مع النادي في أكثر من 300 مباراة.

وقال ليوناردو “كان من الصعب اتخاذ هذا القرار لأنهما لاعبان تركا بصمة في تاريخ النادي”.

وأضاف اللاعب البرازيلي المعتزل “قرارنا اتخذ بناء على العقل والمنطق”.

وسيشارك اللاعبان في مسيرة الفريق في دوري الأبطال الذي يتوقع أن تختتم مبارياته في أغسطس/ آب المقبل.

وأضاف ليوناردو، ردا على سؤال حول مستقبل نيمار والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي واستمرارهما في صفوف النادي في الموسم المقبل، “لا يوجد ما يشير إلى غير ذلك”.

وأردف قائلا إن عقدي اللاعبين مع النادي “يستمران لعامين قادمين ونحن نفكر في مستقبلهما مع النادي لأننا نريد المضي قدما”.

سبوتنيك

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