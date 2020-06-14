تدشين معينات الإيواء والغذاء للمتضررين من أحداث لقاوة





دشن الفريق عبدالخيرعبدالله ناصر قائد القوات البرية رئيس وفد المركز لرأب الصدع بين مكونات مجتمع محلية لقاوة عملية توزيع مواد الغذاء والإيواء للمتضررين من الأحداث الأخيرة بمحلية لقاوة والتي وفرتها مفوضية العون الإنساني بالولاية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني ومنظمة قلوبال ايد هاند و ذلك بحضور والي غرب كردفان.

وفي كلمته بهذه المناسبة اشاد رئيس وفد المركز بمنظمات المجتمع المدني وتدخلاتها السريعة في مساندة المتضررين والضعفاء وكشف عن تضافر جهود المركز والولاية من اجل اعادة الحياة الي طبيعتها وتعزيز الامن والاستقرار ودعا مجتمع لقاوة لإعلاء قيم التسامح والعفو وابان ان ماحدث لا يشبه اهل لقاوة الذين عرفوا وتميزوا بالسلام الاجتماعي في اصعب الظروف .

من جهته أكد والي غرب كردفان اللواء الركن عبدالله محمد عبدالله علي أهمية تعظيم حرمة الدماء والتماسك المجتمعي

وأشاد بمفوضية العون الإنساني وكافة منظمات المجتمع المدني التي وفرت الغذاء والمأوي مساهمة في تخفيف معاناة المتصررين وأكد السعي الجاد للعودة بلقاوة الي سابق عهدها.

كما حيا اللواء عبدالله (شباب من اجل لقاوة ) مؤكدا تبني حكومة الولاية لبرامجهم وتنفيذ شعارهم المرفوع تحت شعار(لاحزبية ولاقبلية لقاوة هي القضية).

و اشاد بكافة الاجهزة النظامية ودورها في استتباب الامن والاستقرار.

سونا

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