مانيس يلتقي اللجنة التسييرية للهلال الأحمرالسوداني





إلتقي وزير شؤون مجلس الوزراء عمربشير مانيس صباح اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء لجنة تسير جمعية الهلال الاحمر السوداني برئاسة الاستاذ الفاضل عامر الطاهر رئيس اللجنة والدكتور محمد عبد الحميد نائب رئيس اللجنة وللمرة الاولي مشاركة العنصر النسائي بمنصب الامين العام مكلف دكتورةعفاف احمد يحيي .

وتناول اللقاء المهام الموكلة للجنة تسير جمعية الاهلال الاحمر السوداني والتي تتمثل في الاعداد للجنة التنفيذية الجديدة وإعداد مشروع القانون لجمعية الهلال الاحمر السوداني بالاضافة لمراجعة حسابات وأصول وممتلكات الجمعية وعضويتها علي مستوي الرئاسة والولايات والمحليات والوحدات .

وعبر مانيس عن دعمه للجمعية في هذه المرحلة ووقوفه الي جانبها حتي تعود جمعية قوية تستطيع ان تقدم الخدمات الانسانية بالمستوي المطلوب ، وشدد علي ضرورة إعادة الثقة في الجمعية علي المستويين المحلي والدولي في اوساط الجمعيات النظيرة والمنظمات الدولية العاملة في مجالات الانسانية واعادة التعمير والتنمية .

وأبان أن الأمل المعقودعلي الجمعية كبير وينبغي للجمعية تحقيقه ،مضيفا أن المناخ مؤاتي الآن بعد أن قامت الحكومة باتخاذ إجراءات تساعد وتسهم في نهضة الجمعية وتاهيلها للقيام بدورها .

وأشار الي إنه بعد تحقيق السلام سيكون التركيز علي الخدمات الإجتماعية خاصة فيما يتعلق بالصحة والتعليم، لافتا الي دور الجمعية الأساسي في هذه المجالات ،

وتوقع مانيس دورا رائدا للجمعية في مساعدة الدولة لتقديم الخدمات ، في هذه المرحلة.

وتشير (سونا) الى ان جمعية الهلال الاحمر السوداني هي ام الجمعيات الطوعية في السودان يحكمها القانون الدولي الانساني وكل قوانين الهلال الاحمر والصليب الاحمر وتعمل لمساعدة السلطات المحلية .

سونا

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