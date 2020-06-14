صحفي: يؤسفني القول؛ ان استمرار اكرم على رأس وزارة الصحة، يعني المزيد من الموت للشعب السوداني





تحدثت تقارير صحفية متنوعة عن فشل غير مسبوق لوزير الصحة في السودان د. أكرم التوم، الذي تغيب عن 200 إجتماع بسبب أنه يصحو متأخراً ولا بعمل بالنهار، فيما أشارت تقارير أخرى أنه مريض وغير مؤهل صحياً لتبعات منصبه.

الوزير الشيوعي أكرم أصدر قرارا بإغلاق المستشفيات، ولم يكترث لموت عشرات المواطنين امام المستشفيات وتعامل بعنجهية في قضية العالقين، قام برفت عدد كبير من المدراء في وزارته الذي عينهم هو بنفسه وتقدم بعضهم بالإستقالات وعبروا عن إستحالة العمل معه.

أكرم التوم تسبب في أزمة كبيرة لنقص الدواء في السودان حيث رفض التسعيرة الجديدة دون أن يقدم أي حلول وعرض حياة السودانيين للخطر.

ولمدارة فشله الواضح يحاول أن يلقي المسؤولية على وزير المالية، وهو يتحدث في خطابه أن سبب الأزمة توقف التحويلات الدولارية منذ 19 ديسمبر 2019، ويتاءل مراقوبن لماذا صمت كل هذه الفترة.

وكتب يوم الأحد الأستاذ عطاف محمد أحد كبار الصحفيين وكتاب الرأي في السودان بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (يؤسفني القول؛ ان استمرار د. اكرم على رأس وزارة الصحة، يعني المزيد من الموت للشعب السوداني).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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