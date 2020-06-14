أسبانيا تؤكد دعمها الكامل للحكومة الانتقالية في السودان





أكد سفير مملكة إسبانيا لدى السودان السيد ألبيرتو أوثيلاي دعم بلاده الكامل للحكومة الانتقالية في السودان؛ واستعدادها للتعاون في شتى المجالات حتى يتمكن السودان من استعادة موقعه الاقليمي والدولي؛مؤكدا سعي إسبانيا لتعزيز التعاون الثقافي والزراعي والفني مع السودان ؛والمضي قدماً بالعلاقات بين البلدين إلى آفاقٍ أوسع.

وإستقبلت السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية؛ بمكتبها اليوم ؛ سفير مملكة إسبانيا لدى السودان السيد ألبيرتو أوثيلاي ؛والذي أشاد بمشاركة السيدة الوزيرة الفاعلة في فعاليات الاجتماع الثاني لوزيرات الخارجية حول النوع الاجتماعي وجائحة كورونا والذي عقد إسفيرياً يوم الجمعة قبل الماضي؛ بدعوة من السيدة ارانشا جونزاليز؛ وزيرة الخارجية والاتحاد الاوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا.

من جانبها عبَّرت السيدة الوزيرة عن شكرها للحكومة الاسبانية والدعم الذي تقدمه مباشرة أو عبر الاتحاد الأوربي؛ معربة عن أملها في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين ؛ ومدَّ جسور التواصل بين شعبيّ البلدين عبر البرامج الثقافية وبرامج تعليم اللغة الإسبانية ؛ وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

سونا

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