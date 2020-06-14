مانيس يعقد اجتماعاً برئيس بعثة يوناميد





عقد وزير شؤون مجلس الوزراء السفيرعمر بشير مانيس اجتماعاً اليوم بمجلس الوزراء مع المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي السيد جيرمايا كنقسلي مامابولو Jeremiah Kingsley Mamabolo؛بحضور النائب العام مولانا تاج السر الحبر؛ووزيرة الخارجية الاستاذة أسماء محمد عبدالله؛ ووزير العدل د.نصرالدين عبدالباري.

وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء في تصريح صحفي أن الاجتماع بحث الأحداث الأخيرة في معسكر كلمة بجنوب دارفور والتي راح ضحيتها أثنان من المواطنين الابرياء علي أيدي بعض المجرمين.

وقال سيادته إن الاجتماع خلص إلى اتفاق مع يوناميد على إنشاء لجنتين؛ إحداهما لجنة تحقيق مشتركة يقودها النائب العام لجمهورية السودان؛ والأخرى تعنى بإجراء مسح وتقييم شامل للوضع الأمني والعنف في بعض معسكرات النازحين ؛وصولا إلى معسكرات آمنة وخالية من العنف وذلك اتساقا مع طبيعتها التي يقرها القانون الإنساني الدولي.

سونا

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