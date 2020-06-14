وزير الداخلية يقف على ترتيبات حماية المدنيين والنازحين بدارفور





وقف الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس وزير الداخلية على الترتيبات التي من شأنها حماية المدنيين والنازحين بولايات دارفور .

جاء ذلك لدى ترؤسه بمكتبه ظهر اليوم اجتماع لجنة إعداد خطة حماية المدنيين والنازحين بولايات دارفور ، بحضور السفير حسن حامد حسن ممثل وزارة الخارجية وأعضاء اللجنة.

وأمّن الاجتماع على وضع خطة وبرنامج شامل للشرطة السودانية في مجال حماية المدنيين والنازحين بولايات دارفور بموجب موجهات مجلس الأمن والدفاع الوطني ومن واقع مسؤولية الحكومة الانتقالية فى حماية المواطنين.

وتأتي خطة حماية المدنيين كجزء من مهام وآليات المصفوفة التي تم بناءها وفقاً للبرنامج الإطاري لمجلس الوزراء وبموجب استحقاقات مرحلة البناء والسلام .

سونا

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