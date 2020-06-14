الصحة بالجزيرة تعلن عن تسليم المحليات العلاج المجاني للأطفال





كشفت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن توزيع 17 صنف دوائي ضمن العلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة، للمحليات.

واكدت إدارة العلاج المجاني بالوزارة، اليوم، تسلم رئاسة المحليات علاج الاطفال دون سن الخامسة المجاني.

واوضحت ان العلاج يشمل اموكسيل شراب 125،250 وبندول شراب اضافة الي سالبيتامول شراب وميبندول شراب وسافرون شراب وسبترين شراب وبنسلين مائي بجانب ماء مقطر وكانيولا فضلا عن درب رنقر وتتراسايكلين مرهم عيون وشاش وقطن وطعانات 3 سي سي وطعانات 5 سي سي وجنتامين. وشددت

علي ضرورة وصول العلاج الي المستهدفين من الاطفال مجانا عبر متعهدي العلاج المجاني بالمراكز والوحدات الصحية بالمحليات وعدم بيعه .

السوداني

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