مجمع الفقه يدعو لاستمرار المناهج لحين التوافق على إصلاحها عبر مؤتمر تربوي





دعا مجمع الفقه الإسلامي، إلى اتباع الأسس والخطوات العلمية لإقرار أي مناهج جديدة للمرحلة الإبتدائية، وضرورة الاستمرار في المنهج القديم لحين التوافق على إصلاح المناهج عبر مؤتمر تربوي شامل.

وقال الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي د. عادل حسن حمزة في تصريح الأحد، إن منهج التربية الإسلامية للصف الأول الإبتدائي الذي عرض على هيئة المجمع أخيراً لا يصلح، حيثُ أبدى أعضاء المجمع عدداً كبيراً من الملاحظات عليه، وأشار إلى أن هذا المنهج أُعد على عجل وخلا من الأهداف والغايات التربوية المعهودة في أي منهج مماثل.

وأضاف: “قرر المجمع تشكيل لجنة برئاسة رئيس دائرة الأصول والمناهج بالمجمع لإبداء الرأي حول كتب المناهج الجديدة بعد عرضها كاملة أمام اللجنة مع مراشدها”.

وشدد على أهمية إشراك المجمع ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف وكل الجهات ذات الصلة في وضع المناهج.

الصيحة

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