النائب العام يتسلم ملفات رموز النظام السابق وابرزها بلاغ الانقلاب على السلطة 1989م





يتسلم النائب العام تاج السر علي الحبر غدا الملفات التي إكتمل فيها إجراءات مراحل الدعوى الجنائية، في مواجهة رموز الظام السابق المتهمين في بلاغات ثراء حرام ومال مشبوه وفساد وتجاوزات مالية.

وقالت مصادر لـ(الصيحة) إن أبرز الملفات التي فرغت من مراحل التقاضي ملف بلاغ 1989م الذي يتعلق بتدبير الإنقلاب العسكري على السلطة برئاسة المخلوع البشير وآخرون.

ووفقاً للمصادر إن النائب العام عقب عملية تسليم الملفات بين النائب العام ورؤساء لجان التحقيق سيحيل الملفات بدورها للقضاء للبت فيها، وتحديد الأجهزة القضائية بالخرطوم لتولي مراحل تحديد الجلسات.

السوداني

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