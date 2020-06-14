ارتفاع أعداد المتعافين إلى أكثر من 36% وإصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا في السودان





وصلت النسبة الكلية للمتعافين مقارنة بالمصابين بفيروس كورونا في السودان حتى الجمعة إلى 36.15%، بارتفاع أكثر من 1% في نسبة المتعافين منذ الأربعاء الماضي.

اعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل (213) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل (12) وفاة، منها (150) حالة إصابة، داخل ولاية الخرطوم، بحسب التقرير الوبائي الجمعة 12 يونيو 2020م.

و يرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (7220) إصابة منها (5501) داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي (459) وفاة.

هذا وقد تماثلت (54) حالة للشفاء، ليكون العدد الكلي للمتعافين (2610).

ونوهت الوزارة إلى الإلتزام بالتعليمات الوقائية واتباع الإرشادات، والالتزام بقانون الطوارىء الصحية بالبقاء في المنازل.

السوداني

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