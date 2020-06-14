سفارة السودان بالرياض: 3000 سوداني ينتظرون جدولة رحلات العَودة.. قائمة العالقين لا تشمل أصحاب الإقامات





كشف مصدر عليم بسفارة السودان بالرياض عن أن عدد السودانيين العالقين بالمملكة العربية السعودية بلغ حتى الآن ثلاثة الف و لفت فى حديث خاص ل (سوداميديانيوز) أن عدد الراغبين في العودة إلى السودان قابل للزيارة مشيرا الى أن عمليات الحصر و التسجيل ما زالت مستمرة.

وقال المصدر أن قائمة المسجلين للاجلاء تشمل متخلفى العمرة و الزيارات، وجميع المواطنيين الذين قدمو الي السعودية بغرض التدريب أو الدراسة، والترانزيت مؤكداً أن قائمة العالقبن لا تشمل أصحاب الإقامات.

و ذكر المصدر بأن السفارة كانت نشرت إعلان تطلب فيه من السودانيين التسجيل بإبداء الرغبة في العودة.

وأوضح ان السفارة بانتظار تحديد موعد الإجلاء، وبدء تسيير رحلات الطيران الذى يقل العالقين و تحديد مكان عزلهم من قبل اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالخرطوم.

وكانت عمليات صيانة واسعة قد أنتظمت مطار الخرطوم الدولي، وتوفير متطلبات منع وفادة فيروس كورونا.

وقد أعلن في وقت سابق أن اليوم الأحد موعدا لبدء إجلاء العالقين من خلال اول رحلة من الأردن.

وينتظر أن تعلن السلطات المختصة خلال ال٢٤ ساعة القادمة عن مواعيد إجلاء السودانيين العالقين بالسعودية.

سوداميديا نيوز : الرياض

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