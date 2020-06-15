الشؤون الدينية تؤكد المضي قدما في تصحيح أوضاع الاوقاف





أكدت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف وولاية الخرطوم على العمل المشترك والتنسيق التام وفقا لموجهات الوثيقة الدستورية فيما يتعلق بتطوير الاوقاف وتنظيم المساجد وقضايا الدعوة وتخطيط مقابر جديدة في كل محليات الولاية.

وقال وزير الشؤون الدينية والاوقاف نصرالدين مفرح في اجتماعه امس مع والي الخرطوم د/ يوسف آدم الضي قال ان وزارته كونت لجنة لحصر الاوقاف بولاية الخرطوم بعد ان كانت وزارة الشؤون الدينية بعيدة عن الاداء التنفيذي بالولاية معلنا ان الحصر الاولي للاوقاف كشف العديد من العقارات والاراضي الوقفية التي تم التصرف فيها بدون وجه وحق وبدأت وزارته مع لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد في إسترداد هذه الاوقاف بالاضافة الى الاراضي المميزة في حي الصبابي ببحري والحلفايا مربع ١٩ واضاف مفرح ان وزارته ستعمل مع ولاية الخرطوم لاستغلال ريع هذه الاوقاف لبرامج دعم الفقراء والمحتاجين بالاضافة الى استجلاب تمويل خارجي لانشاء عقارات وقفية تسهم في حل مشكلة السكن لطلاب الجامعات برسوم رمزية.

وفيما يتعلق بالمساجد اوضح مفرح انه تجرى الآن مراجعة لجان المساجد وإصدار لائحة عمل المساجد وطلب من ولاية الخرطوم التنسيق مع وزارته في التصديقات الجديدة للمساجد والمجمعات الاسلامية وصياغة عقد محكم يلزم التصديقات الجديدة بانشاء مكتبة وقاعة ملحقة بكل مسجد جديد.

الى ذلك قال مفرح ان ولاية الخرطوم بكثافتها السكانية تحتاج الى تخطيط مقابر جديدة بعيدة عن المناطق الحضرية معلنا عن إستعداد عدد من الخيرين لانشاء المرافق الخدمية الملحقة بالمقابر المقترحة.

من جهته اكد والي الخرطوم إستعداد الولاية للتعاون التام مع وزارة الشؤون الدينية والاوقاف لاجل تصحيح كل الاوضاع الخاطئة وتوجيه الدعوة لمعالجة ظواهر الغلو والتطرف واصدار القرارات التي تمكن الوزارة من الاحاطة بالاوقاف وتطويرها وتحقيق شرط الواقف.

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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