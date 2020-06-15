السلطة القضائية تعيد (36) قاضياً للخدمة





كشفت رئيسة القضاء مولانا نعمات عبد الله عن استعداد السلطة القضائية وجاهزيتها للبدء في إجراءات المحاكمات المتعلقة برموز النظام السابق بعد إحالتها إليها من النيابة العامة،وفي الاثناء قررت المفوضية القومية للخدمة القضائية، إعادة (25) من القضاة المفصولين تعسفياً وتعيينهم قضاة بالمحكمة العليا، فيما أمنت على أعادة (11) من القضاة المجبرين على الاستقالة إلى الخدمة

وقالت رئيسة القضاء في إجتماع المفوضية القومية للقضاء السلطة القضائية أكملت استعداداتها من حيث قاعات المحاكمات والقضاة، وأنها- حال تلقيها لملفات الدعاوى الجنائية المذكورة- ستشرع فوراً في بدء الإجراءات التي ستراعى فيها الإشتراطات الصحية اللازمة. “

وأجاز الاجتماع البندين المطروحين على طاولته، وأمن على إعادة (25) قاضياً مفصولين تعسفياً ابرزهم “سيف الدولة حمدنا الله عبد القادر، ، عبد الإله محمد عثمان زمرواي، ”.

كما أمن الإجتماع على إعادة (11) من القضاة المجبرين على الاستقالة إلى الخدمة بمختلف الدرجات القضائية، علاوة على إجازته لتسوية حقوق القضاة المفصولين تعسفياً الذين بلغوا السن المعاشية وعددهم (54) قاضياً.

وأيدت المفوضية بحسب باج نيوز قرارات مجالس المحاسبة التي قضت بفصل عدد من القضاة الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات تستدعي الفصل.

وعلى صعيد آخر، أصدرت رئيس القضاء قراراً بفصل (4) من القضاة الآخرين الذين تم تعيينهم خلال العام 2018م بالمخالفة لأحكام القانون، وأنهت عقود خدمتهم بالسلطة القضائية.

صحيفة الجريدة

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