النائب العام: وجدنا إشكال كبير حيال التحريات السابقة في جرائم دارفور





قال النائب العام تاج السر الحبر، إن مثول المتهمين امام المحكمة الجنائية، ليس بالضرورة أن يكون في لاهاي.

وأشار في مؤتمر صحفي اليوم الأثنين، إلى أن قضية كوشيب تطرح قضية دارفور، وإلى أنهم وجدوا اشكال كبير حيال التحريات السابقة، ولم يجدوا اي امر قبض لأي متهم.

ونوه إلى أنهم أعادوا ترتيب وإكمال التحريات عبر وكلاء نيابة أكفاء. وإصدار أمر قبض لعدد من القوات الأمنية والقيادات السابقة، من ضمنهم علي كوشيب.

وأوضح أنه فيما يتعلق بمحاكمة ببقية المتهمين – في إشارة للبشير وهارون- أن ذلك قرار سيادي وجميعهم الآن في السجن.

صحيفة السوداني

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